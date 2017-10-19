В Москве задержали врио главы научно-технического подразделения МВД

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Врио начальника учреждения "Специальная техника и связь" МВД РФ Андрей Нечаев задержан в рамках дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщается на сайте МВД в четверг.
В ведомстве добавили, что ГУСБ МВД России проводит мероприятия по закреплению доказательственной базы и продолжает проверку деятельности подразделений министерства, ответственных за заключение государственных контрактов на поставку оборудования и предоставление телекоммуникационных услуг для нужд ведомства.
Научно-производственное объединение "Спецтехника и Связь" МВД — учреждение, которое обеспечивает выполнение указов президента, постановлений правительства, заявок министерств и ведомств на создание специальных технических средств, принимает участие в реализации крупных федеральных программ.