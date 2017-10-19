В Петербурге задержали налетчиков, пытавшихся ограбить ювелирный магазин

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сотрудники МВД задержали налетчиков на ювелирный магазин в Санкт-Петербурге, застав их врасплох на месте преступления, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
По её словам, в четверг около 12.00 в ювелирный магазин на проспекте Ветеранов вошли неизвестные, которые под угрозой предмета, похожего на пистолет, разбили витрины и похитили ювелирные украшения. Их задержали практически на месте преступления.
"Похищенное изъято. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — отметила Волк.
Она добавила, что сумма похищенного сейчас устанавливается.