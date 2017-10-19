В Иркутске возбудили дело после гибели рабочих при обвале траншеи

ИРКУТСК, 19 окт – РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту гибели двух рабочих при обвале траншеи во время земляных работ в Иркутске, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

По версии следствия, вечером 17 октября в районе дома №14 по улице Захарова проводились земляные работы. В результате обвала грунта в траншею пострадал один человек и погибли двое рабочих.

"Следственным отделом по Свердловскому району города Иркутска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — говорится в сообщении.

Следователями произведен осмотр места происшествия, изъята документация, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели.