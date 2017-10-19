В Красноярске возбудили дело после гибели школьника на уроке физкультуры

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о халатности по факту смерти 10-летнего школьника во время урока физкультуры в одной из школ Красноярска, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК РФ по региону Ольга Дегидь.
По данным СК, ребенок скончался, предположительно, из-за проблем со стороны сердечно-сосудистой системы.
"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное часть 2 статья 293 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть)", — сказала Дегидь.
Она добавила, что у мальчика не было освобождения от уроков физкультуры. "Будет проверена правомерность заключения врачей о том, что мальчик мог посещать уроки физкультуры в общем порядке", — отметила представитель СК.