Мосгорсуд оставил под арестом Николая Зубкова

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить выдвиженца на выборы президента России в 2008 и 2012 Николая Зубкова, арестованного по делу об экстремизме, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Таким образом, суд отклонил апелляционную жалобу его защиты, настаивавшей на изменении меры пресечения.

Зубков дважды выдвигал свою кандидатуру на участие в выборах президента России, но ЦИК оба раза снимал ее. Он владел объединенной промышленной компанией "Зубков". По данным СМИ, Зубков является бывшим заместителем главы фонда содействия ФСБ и МВД "Альфа".

Ему предъявлено обвинение по двум эпизодам по статье 280 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".