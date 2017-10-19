В квартире москвича нашли почти 200 килограмм пиротехнических шашек

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Полицейские нашли в квартире москвича почти 200 килограмм профессиональной пиротехники в виде шашек, которую нельзя продавать и хранить без лицензии, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в квартире на севере Москвы нашли 200 килограмм взрывчатки.

"Специалисты центра "Э" в рамках возбужденного в марте уголовного дела о сбыте взрывчатых веществ произвели обыск в квартире подозреваемого и нашли там в металлическом контейнере шашки из вещества желтого цвета, относящиеся к пиротехническим изделиям четвертого класса опасности. Масса изъятого составила 188 килограмм", — сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что такие шашки, как и другие пиротехнические изделия четвертого класса опасности, без специальной лицензии ни продавать, ни хранить нельзя, это запрещено законом.

В свою очередь пресс-служба ГУМВД по Москве опровергла информацию СМИ о найденных 200 килограммах взрывчатки на севере Москвы.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ, о якобы обнаруженных в квартире одного из домов на севере столицы взрывчатых веществах, не соответствует действительности", — говорится в сообщении главка.