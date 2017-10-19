В Ленинградской области в ДТП погибли два человека

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Две женщины погибли, еще три человека получили травмы в результате ДТП на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области, сообщило управление ГИБДД ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, в 09:30 19 октября в Тосненском районе Ленинградской области на 672 километре ФАД "Россия" (Московское шоссе, поворот на Никольское) водитель, управляя легковым автомобилем Mercedes, при осуществлении буксировки легкового автомобиля Ford, двигаясь в направлении Санкт-Петербурга, по невыясненным обстоятельствам совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со стоящим для поворота налево легковым автомобилем Renault и последующим столкновением с грузовым автомобилем с полуприцепом Scania", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в автомобиле Mercedes от полученных травм на месте погибли две женщины. Водитель и двое пассажиров-мужчин получили тяжелые травмы. По факту произошедшего проводится проверка. Движение в сторону Москвы ограничено одной полосой.