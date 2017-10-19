В Югре задержали подозреваемого в педофилии вахтовика

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт — РИА Новости. Правоохранительные органы в Нефтеюганске задержали вахтовика, который подозревается, как минимум, в двух преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, сообщает в четверг следственное управление Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По версии следователей, неделей ранее мужчина, находясь у здания средней школы, отвел 11-летнюю учащуюся к запасному выходу, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре сотрудники правоохранительных органов установили личность подозреваемого.

"Им оказался 56-летний житель Пермского края, приехавший в Нефтеюганск для работы вахтовым способом, ранее судимый за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних", — отметили в ведомстве.

В СК добавили, что во время следствия установлена причастность подозреваемого к еще одному аналогичному преступлению, совершенному в начале года в отношении малолетней девочки.

Сейчас подозреваемый задержан, решается вопрос о его заключении под стражу. Следователи пытаются определить причастность мужчины к совершению других преступлений, сообщили в ведомстве.