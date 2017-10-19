Угнавшему московский теплоход рулевому грозит до восьми лет заключения

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Мосгорсуд 23 октября приступит к рассмотрению дела пьяного рулевого, который летом устроил аварию теплоходов на Москва-реке, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"В производстве суда находится уголовное дело в отношении Евгения Лело, обвиняемого в совершении преступления по части 1 статьи 211 УК РФ (угон судна водного транспорта)", — отметили в суде.

По версии следствия, 27 июля 2017 года рулевой-моторист пассажирского теплохода "Егорий" Лело, будучи в состоянии алкогольного опьянения, без ведома собственника вывел судно с двумя пассажирами из пункта отстоя "Затон Кожуховский".

Он довел его до причала "Кленовый бульвар", где столкнулся с пришвартованным к причалу судном "Сильвер".

В Мосгорсуде добавили, что санкция данной статьи УК РФ — от четырех до восьми лет заключения.