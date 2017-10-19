На Ставрополье начали проверку после гибели четырех человек при пожаре

ПЯТИГОРСК, 19 окт — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели четырех человек при пожаре в частном доме в Ставрополе, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"Установлено, что вечером 18 октября в одном из частных домовладений в городе Ставрополе произошло возгорание… Проводится проверка по факту смерти 56-летней хозяйки домовладения, ее 57-летнего сожителя и двух их знакомых в результате пожара", — говорится в релизе.

В правоохранительные органы сообщение о возгорании поступило от мужчины, проживающего по соседству, отметили в СК.

"Находившиеся в домовладении люди погибли до приезда спасателей. По предварительным данным, причиной пожара могло являться неосторожное обращение с огнем или использование отопительных приборов", — сообщили в ведомстве.

По данным ГУ МЧС по Ставропольскому краю, в 22.22 мск поступило сообщение о том, что в Ставрополе произошел пожар в частном домовладении на площади 40 квадратных метров. На месте пожара обнаружены тела четырех погибших. Пожар был ликвидирован в 23.00 мск.