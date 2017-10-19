В Свердловской области задержали подозреваемых в убийстве двух продавщиц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 окт — РИА Новости. Мужчин, подозреваемых в убийстве двух продавщиц и нападении на пенсионерку, задержали в Свердловской области, сообщил в четверг РИА Новости руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Вечером 18 октября в Серове на улице Нахабина неизвестные ранили ножом пенсионерку и отобрали у нее сумку, ее госпитализировали. Позже в магазине "Промтовары" на улице Мира были найдены тела двух убитых женщин-продавцов. Из магазина пропала выручка на сумму порядка 50 тысяч рублей.

"В общей сложности на раскрытие преступлений сыщикам понадобилось пять часов. К утру подозреваемые 1989 года рождения уже находились под стражей. Взяли их в гостиничном комплексе на автовокзале, где они к тому времени уже пировали, тратя наворованные средства. Фактически это рецидивисты, проживающие в Серове. Оба недавно освободились из исправительной колонии №62 Ивдел: один полгода назад, второй на свободе всего месяц. Первый судим за причастность к разбою, грабежу, кражам, уничтожению чужого имущества и изнасилованию, а второй — за совершение развратных действий сексуального характера, разбой и грабеж. Часть похищенного изъята", — сказал Горелых.

Он отметил, что сейчас сотрудники уголовного розыска выясняют, не причастны ли задержанные к другим преступлениям, совершенным на территории региона.

По информации управления СК по Свердловской области, по факту убийства продавщиц возбудили дело по статьям "убийство двух лиц, сопряженное с разбоем" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", а по факту нападения на пенсионерку — по статьям "покушение на убийство" и "разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Оба дела объединены в одно производство.

Региональное управление СК уточняет, что сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и готовятся документы для подачи ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. По сведениям управления, один из мужчин является безработным, а другой трудится на местном промышленном предприятии.