Суд признал новосибирского экс-губернатора виновным в превышении полномочий

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Центральный районный суд Новосибирска признал бывшего главу региона Василия Юрченко виновным в превышении полномочий.

Судья Алла Веселых, оглашая приговор, заявила, что подсудимый, дав письменное указание директору "ГазТрансКома" отменить открытый аукцион на продажу земельного участка в центре города и заключить адресный договор с конкретной компанией, действовал умышленно.

В ходе прения сторон прокурор просил для экс-губернатора четыре года колонии. Защита настаивала на том, что Юрченко невиновен и рассчитывала на оправдательный приговор. До решения суда обвиняемый находился под подпиской о невыезде.

Сам Юрченко выступая с последним словом, заявил, что считает дело сфальсифицированным. Обвинение, по его словам, "зиждется на предположениях и домыслах".

В чем обвиняли Василия Юрченко

Глава Новосибирской области лишился своего поста "в связи с утратой доверия" в марте 2014 года. Через два месяца против него возбудили уголовное дело о халатности (впоследствии это постановление было отменено), а затем – о превышении полномочий.

Следствие считало, что действия чиновника нанесли вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находились в собственности Новосибирской области, в виде "недополученного дохода на сумму не менее 14 миллиона рублей.

В отношении Юрченко было возбуждено еще одно уголовное дело о превышении должностных полномочий. По версии следствия, он в мае 2012 года подписал незаконное распоряжение о переводе земельного участка из земель обороны и безопасности в категорию земель сельхозназначения. В начале 2017 года защита Юрченко сообщила, что дело закрыто за отсутствием состава преступления.