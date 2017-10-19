Под Саратовом разыскивают водителя, сбившего четырех подростков

САРАТОВ, 19 окт — РИА Новости, Эдуард Демьянец. ГИБДД разыскивает водителя легкового автомобиля, сбившего во дворе многоэтажного дома в городе Энгельс Саратовской области группу из четырех подростков, сообщило в четверг областное управление ГИБДД.

ДТП произошло вечером в среду во дворе дома №27 по улице Полтавской.

"Неустановленный водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, не справился с управлением и допустил наезд на пешеходов: двух 16-летних девочек и двух мальчиков 17 и 18 лет. В результате ДТП одна из девочек с травмами госпитализирована в лечебное учреждение, другим троим пешеходам оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, личность водителя устанавливается.