На Кубани при лобовом столкновении "КамАЗов" погибли два человека

КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Авария с участием двух "КамАЗов" в четверг утром унесла жизни двух человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Сообщение о ДТП в Кавказском районе Кубани поступило правоохранителям около 05.40 мск. По предварительным данным ведомства, на 20-м километре автодороги "Кавказская — Дмитриевская" произошло лобовое столкновение двух "КамАЗов".

"В результате происшествия два человека от полученных травм скончались на месте", — говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все причины и обстоятельства случившегося.