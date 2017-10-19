В Югре подросток погиб из-за проехавшего на красный свет водителя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 окт — РИА Новости. В городе Радужный (ХМАО) из-за водителя, проехавшего на красный свет, погиб подросток, еще три человека пострадали, в том числе два несовершеннолетних, сообщает в четверг региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, авария произошла в ночь на четверг на перекрестке. Молодой водитель, управляя автомобилем "ВАЗ-2112", проехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего допустил столкновение с другой машиной отечественной марки.

"В результате ДТП пассажир "ВАЗа", 14-летняя девочка, от полученных телесных повреждений скончалась на месте происшествия, оба водителя и пассажиры "ВАЗа", 17-летний юноша и девочка 14-ти лет, получили ранения", — говорится в сообщении автоинспекции.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося. Как пояснили РИА Новости в окружном управлении МВД, по факту аварии ведется проверка, процессуальное решение пока не принято.