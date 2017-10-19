Под Ростовом-на-Дону пять человек пострадали при столкновении двух машин

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в четверг утром на подъезде к Ростову-на-Дону, сообщает ГУМВД России по Ростовской области.

Сообщение о ДТП на автодороге северный подъезд к городу Ростову-на-Дону — поворот на поселок Янтарный поступило в 05.10 мск четверга.

"По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2110, при развороте не предоставил преимущества в движении автомобилю Hyundai и допустил с ним столкновение", — говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля ВАЗ-2110 и четыре девушки из автомобиля Hyundai (1985, 1996 и две — 1993 годов рождения).

На данном участке дороге движение не затруднено. Сотрудники полиции работают на месте ДТП, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.