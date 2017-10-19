Жителю Приамурья грозит тюремный срок за ложный донос на инспектора ДПС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Жителю Приамурья грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложный донос на сотрудника ДПС, мужчина заявил, что его заставили подписать протокол под дулом пистолета, сообщает прокуратура региона.

Мужчину обвиняют по части 3 статьи 306 УК РФ — заведомо ложный донос о совершении преступления, соединенного с искусственным созданием обвинения, уголовное дело направлено в суд.

В августе 2017 года в селе Ивановка Амурской области в отношении местного жителя сотрудники ОГИБДД группы ДПС ОМВД России по Ивановскому району были составлены протоколы об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде и невыполнение требований об остановке автомобиля.

После чего мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором написал, что его заставили подписать протоколы под дулом пистолета.

"С целью искусственного создания доказательств обвинения сотрудников полиции, данный гражданин подговорил своего знакомого написать заявление в правоохранительные органы с указанием того, что последний лично видел, как сотрудники полиции применяли в отношении него специальное средство – пистолет и насилие", — сообщает прокуратура.

Мужчина полностью признал вину за совершение указанного преступления, ему грозит до 6 лет лишения свободы.