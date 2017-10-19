Жителю Приамурья грозит тюремный срок за ложный донос на инспектора ДПС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 окт — РИА Новости. Жителю Приамурья грозит до 6 лет лишения свободы за заведомо ложный донос на сотрудника ДПС, мужчина заявил, что его заставили подписать протокол под дулом пистолета, сообщает прокуратура региона.
В августе 2017 года в селе Ивановка Амурской области в отношении местного жителя сотрудники ОГИБДД группы ДПС ОМВД России по Ивановскому району были составлены протоколы об административных правонарушениях за вождение в нетрезвом виде и невыполнение требований об остановке автомобиля.
После чего мужчина обратился в правоохранительные органы с заявлением, в котором написал, что его заставили подписать протоколы под дулом пистолета.
Мужчина полностью признал вину за совершение указанного преступления, ему грозит до 6 лет лишения свободы.