МВД проверило и опровергло сообщения о наркотической жвачке в школах

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МВД России провело проверку по распространяемой в СМИ информации о сбыте в образовательных учреждениях наркотических средств под видом жевательных резинок и конфет, такие случаи не подтвердились, сообщил пресс-центр ведомства в среду.

Согласно сообщению, в последнее время наблюдаются факты массовых рассылок через социальные сети и мессенджеры сообщений о появлении в нескольких регионах нового вида наркотического средства и его распространении в образовательных учреждениях под видом конфет или жвачек.

"В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, подобных случаев не выявлено", — говорится в релизе.

В октябре 2016 года в СМИ и социальных сетях распространялась информация о сбыте в российских образовательных учреждениях наркотической жвачки, МВД тогда эти сообщения также опровергло.