Суд 31 октября продолжит рассматривать дело Улюкаева

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 31 октября продолжит слушания по существу уголовного дела в отношении экс-министра Алексея Улюкаева, обвиняемого в вымогательстве взятки, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Эмилия Хиль.

"Заседание переносится, так как судья ушла на приговор по другому уголовному делу", — сказала она.

Улюкаев обвиняется в получении взятки в 2 миллиона долларов за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти". Улюкаев стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. Ему грозит до 15 лет заключения, вину он не признает.