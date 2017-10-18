В Ленинградской области заблудившийся грибник провел в лесу 11 дней

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Спасатели при помощи вертолета санитарной авиации спасли грибника в Ленинградской области, который из-за травмы не мог передвигаться и пробыл в лесу 11 дней, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях 18 октября поступила заявка от грибника-любителя о том, что он обнаружил в лесу человека, который утверждал, что находится в лесном массиве уже 11 дней и нуждается в медицинской помощи – не может самостоятельно передвигаться", — говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в Ленинградскую областную больницу в состоянии средней тяжести, в данный момент его жизни ничего не угрожает, отметили в МЧС.

Спасатели рекомендуют гражданам в сезон грибов и ягод воздержаться от походов в лес в одиночестве, брать с собой мобильный телефон, компас, карту, а также небольшой запас продуктов и лекарства, добавляется в сообщении.