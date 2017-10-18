Неизвестные украли у мужчины пакет с 15 млн рублей в центре Воронежа

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о том, что в центре Воронежа неизвестные напали на мужчину и отняли у него 15 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в среду представитель главного управления МВД области.

"Вчера в 23.50 (мск) поступила информация, что мужчина обратился за медицинской помощью", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ГУМВД, пострадавший заявил, что на улице Карла Маркса возле ледового дворца спорта "Юбилейный" на него напали неизвестные, ударили по голове и отобрали пакет с 15 миллионами рублей.

"Заявление зарегистрировано, проводится проверка", — сказал представитель ГУМВД, отметив, что обстоятельства происшествия уточняются.