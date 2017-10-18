В Башкирии проверят информацию о насильственном удержании журналистов

УФА, 18 окт — РИА Новости. Башкирские полицейские проверяют информацию о том, что корреспондентов местного канала "БСТ" якобы насильно удерживают в здании фермы Краснокамского района региона, где журналисты снимали сюжет о плохих условиях содержания телят, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по региону.

На сайте телеканала "БСТ" в среду появилась информация о том, что его съемочная группа во время съемок сюжета в деревне Новый Актанышбаш Краснокамского района оказалась взаперти в животноводческой ферме, где журналисты собирали материал об антисанитарных условиях, из-за которых умирают телята.

"После того, как мы завершили съемочный процесс и хотели выехать с территории фермы, нас задержали, закрыв ворота. Неизвестные нам мужчины сказали нам, что мы не выйдем с фермы до тех пор, пока не приедет их начальство. На нашу просьбу, что мы опаздываем на эфир, что хотим заехать в администрацию района за комментариями, они нам сказали, что будут держать нас до тех пор, пока не посчитает нужным их начальство нас выпустить", — приводятся на сайте слова корреспондента новостей Анастасии Ильчибаевой.

Также на сайте сообщается, что телеканал "БСТ" обратился в полицию.

"Информация проверяется", — сказал агентству представитель пресс-службы МВД по Башкирии.