Россельхознадзор не пустил 400 аквариумных рыбок c Украины

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область 400 аквариумных рыбок, которых без документов пытался ввезти с территории Украины житель Харьковской области, сообщило в среду региональное управление ведомства.

Ввоз в Россию и вывоз из страны живой птицы и животных возможен только при наличии разрешения Россельхознадзора и сопроводительных документов, подтверждающих выполнение ветеринарно-санитарных требований.

"Четыреста аквариумных рыбок обнаружено в багажнике автомобиля жителя Харьковской области при досмотре в пункте пропуска "Нехотеевка". Однако необходимых в таком случае ветеринарных сопроводительных документов на рыб у него не было. Разрешения на ввоз инспектор Россельхознадзора не дал", — говорится в сообщении.

По данным управления ведомства, рыбок и владельца вернули на территорию Украины.

В середине сентября в пункте пропуска "Нехотеевка" были задержаны 100 аквариумных рыб и улиток, которых без ветеринарных сопроводительных документов пытались ввезти из Днепропетровской области в Россию. Рыбок и улиток вернули Украине.