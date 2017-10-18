Эксперт, работавший по делу о ДТП с ребенком в Балашихе, нарушил правила

Дело о гибели мальчика в ДТП в Балашихе (70)

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Архивное фото

Ольга Алисова, обвиняемая в ДТП в Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик. Архивное фото

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Эксперт Михаил Клейменов, проводивший экспертизу по делу о ДТП с ребенком в Балашихе, нарушил положения нормативных актов, его выводы не обоснованы, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Результаты этой экспертизы позволили следствию прийти к выводу, что Клейменов нарушил положения действующих нормативных актов в сфере производства судебно-медицинских экспертиз, и его вывод о состоянии ребенка в момент дорожно-транспортного происшествия является необоснованным", — говорится в сообщении.