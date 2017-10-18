В Самаре полиция задержала подозреваемых в пяти ограблениях банков

САМАРА, 18 окт — РИА Новости. Полиция задержала подозреваемых в пяти разбойных нападениях на офисы банков в Самаре, сообщает ГУМВД по региону.

"В результате оперативных мероприятий … были установлены подозреваемые в совершении преступления и место их возможного нахождения. 17 октября 2017 года при силовой поддержке бойцов СОБР регионального управления Росгвардии в одной из квартир многоэтажного дома, расположенного в спальном микрорайоне города, они были задержаны", — говорится в сообщении.

По данным МВД, в гараже, принадлежащем одному из задержанных мужчин, было обнаружено большое количество оружия — автоматы, пистолеты, гранаты, патроны и сигнальные ракетницы. Полицейские также нашли у предполагаемых преступников крупную сумму денег и маски, которые использовались во время ограблений.

Как отметили в управлении Следственного комитета России по Самарской области, ранее были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство" и частью 4 статьи 162 УК РФ "Разбой". Подозреваемыми по делу являются три человека.

По данным следствия, двое задержанных, 39-летний мужчина и его 36-летний сообщник, подозреваются в четырех разбойных нападениях на банки. Общая сумма ущерба составила более 20 миллионов рублей. Вместе с ними был задержан 32-летний мужчина, подозреваемый в изготовлении и переделке оружия, которое затем использовалось для разбойных нападений. Кроме того, 39-летнего мужчину подозревают в убийстве охранника при разбойном нападении на еще один банк в сентябре этого года.

Как сообщили в МВД, все преступления совершались по похожему сценарию: в финансовые организации врывались неизвестные в масках и, угрожая предметами, похожими на оружие, похищали из касс денежные средства.

"В настоящее время все подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СК.