В КБР два человека погибли в лобовом столкновении двух легковых автомобилей

НАЛЬЧИК, 18 окт – РИА Новости. Два человека погибли, еще двое госпитализированы в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в Зольском районе Кабардино-Балкарии, сообщает региональное управление МВД.

"В 12.30 мск среды на 396-м километре федеральной автодороги "Кавказ" между населенными пунктами Залукокоаже и Псынадаха произошло лобовое столкновение автомашин "ВАЗ-2106" и "Лада-Приора", — говорится в сообщении.

В результате ДТП на месте происшествия погибли 28-летний пассажир автомобиля "Лада-Приора" и 57-летний пассажир "шестерки". "Водители обеих автомашин с травмами различной степени тяжести доставлены в лечебное учреждение", — отмечает МВД.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства аварии, добавляют в ведомстве.