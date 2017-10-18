В Петербурге две женщины пострадали после наезда автобуса на остановку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 окт — РИА Новости. Две женщины, ехавшие в маршрутном автобусе, пострадали, упав после наезда автобуса на остановку в Петербурге, сообщает пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

"В 12:00 в Калининском районе на Пискаревском проспекте у дома 40 водитель, управляя маршрутным автобусом "ПАЗ" №149, не справился с управлением и совершил наезд на остановку общественного транспорта", — говорится в сообщении.

В результате ДТП в автобусе упали пассажиры, две женщины получили травмы. Состояние одной пострадавшей удовлетворительное, вторая женщина находится в состоянии средней тяжести.