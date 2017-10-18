В МВД назвали возможного виновника смертельного ДТП в Туве

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Водитель грузовика в Туве, по предварительным данным, не уступил дорогу водителю легкового автомобиля, в результате чего произошло столкновение, в котором погибли ребенок и трое взрослых, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Ранее источник в экстренных службах республики сообщил, что при столкновении грузовика с легковушкой погибли четыре человека, в том числе ребенок. По данным МЧС, автомобили ВАЗ-2121 и ГАЗ-53 столкнулись днем в Кызыльском районе.

"Предварительно установлено, что водитель автомашины ГАЗ-53, не предоставил преимущество в движении водителю автомашины Нива и допустил столкновение. В результате ДТП на месте происшествия четыре человека скончались, один человек, находившийся в грузовой автомашине доставлен в ЦРБ Кызыла", — сказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте ДТП работают сотрудники полиции.