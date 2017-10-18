В УФСИН подтвердили смерть бизнесмена Айрапетяна в колонии

МОСКВА, 18 окт — РАА Новости. Осужденный Левон Айрапетян скончался в колонии, подтвердили в среду в УФСИН по Мордовии.

Известный армянский предприниматель, бывший директор ИД "Собеседник" Левон Айрапетян был осужден в России на четыре года за хищение 700 тысяч долларов у матери экс-сенатора Игоря Изместьева.

"Восемнадцатого октября 2017 года в ИК-12 УФСИН по Мордовии скончался Левон Айрапетян", — говорится в релизе.

Что стало причиной смерти, пока не сообщается.

Ранее о смерти Айрапетяна сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян, назвав бизнесмена "величайшим сыном армянского народа, образцовым патриотом и меценатом".

Пресс-секретарь премьер-министра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Артак Бегларян заявлял, что Айрапетян скончался от рака. В УФСИН причину смерти не раскрывают.

Замоскворецкий суд Москвы в июне 2016 года приговорил Айрапетяна к четырем годам колонии общего режима и обязал его выплатить в пользу потерпевших 20,8 миллиона рублей. Бизнесмен обманул мать Изместьева, осужденного к пожизненному заключению за терроризм и другие тяжкие преступления, пообещав за 700 тысяч долларов добиться более мягкого приговора для ее сына.

В минувшем декабре Мосгорсуд отказался снять арест с имущества Айрапетяна, отклонив жалобу его адвоката. Под арестом находятся квартира Айрапетяна на Пречистенке и банковские счета на сумму 300-400 тысяч долларов.