В Адыгее возбудили дело после смертельного ДТП с вахтовым автобусом

КРАСНОДАР, 18 окт — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Кошехабльском районе Адыгеи по факту ДТП с вахтовым автобусом, где во вторник вечером погибли два человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по республике.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным ведомства, ДТП с участием вахтового автобуса КаВЗ и двух легковых автомобилей: ВАЗ-21099 и "Тойота Кроун" произошло около 18.00 во вторник возле аула Ходзь Кошехабльского района республики, на автодороге Майкоп-Гиагинская-Псебай.

"В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончались два пассажира автобуса, оба жители Краснодарского края, в возрасте 30 и 36 лет. Еще один пассажир автобуса, 56-летний мужчина, получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение", – говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция устанавливает все обстоятельства, причины и условия, способствовавшие ДТП.