В Казани наркоторговцы пойдут под суд за сбыт "синтетики"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Семь наркоторговцев, которые ввозили синтетические наркотики в Россию под видом товаров народного потребления и наладили их сбыт по всей стране, предстанут перед судом в Казани, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным следствия, группировка, в которую входили граждане России и одного из приграничных государств, была создана не позднее мая 2015 года. Злоумышленники осуществляли контрабандные поставки "синтетики" в особо крупных размерах в Россию под видом товаров народного потребления. Наркотики доставлялись оптовыми партиями в разные регионы РФ, включая крупные города — Москву, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и Уссурийск. Сбыт осуществлялся с помощью закладок.

Правоохранителям удалось пресечь деятельность злоумышленников. Активные участники и руководитель группировки были задержаны, в отношении них возбуждены уголовные дела об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о незаконном сбыте наркотиков. Было изъято более 1,2 тонны "синтетики".

"Завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя структурного подразделения и шести активных участников международного преступного сообщества… В настоящее время материалы переданы в Советский районный суд города Казани для рассмотрения по существу", — сообщила Волк.

Она добавила, что расследование уголовного дела велось около года из-за высокой законспирированности организации, международного характера ее деятельности, а также большого объема следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.