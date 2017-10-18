СК задержал замначальника финансово-экономического управления ФСИН

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева задержана по делу замдиректора ведомства Олега Коршунова, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Сегодня в рамках уголовного дела задержана заместитель начальника финансово-экономического управления ФСИН России Светлана Алексеева (ранее занимала должность заместителя начальника управления тылового обеспечения ФСИН России). В ее действиях следствие усматривает признаки преступления, предусмотренного частью 5 статьи 33, частью 4 статьи 160 УК РФ (пособничество в растрате). В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия", — говорится в сообщении.