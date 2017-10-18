СК выясняет, в какой из школ в Башкирии учитель избил ученика на уроке

УФА, 18 окт — РИА Новости. Следователи выясняют, в какой из школ Башкирии учитель избил ученика во время урока, видеозапись инцидента ранее появилась в интернете, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по региону Светлана Абрамова.

По ее словам, следователи во время мониторинга интернета в одном из сообществ в социальной сети "ВКонтакте" обнаружили анонимный пост о том, что якобы в одной из школ Бижбулякского района республики в прошлом году учитель на уроке избил ученика. К сообщению приложена видеозапись камеры мобильного телефона.

"Следователи по факту нанесения ударов ученику начали проверку. Будет выяснено, в какой школе это произошло, кто этот учитель и ученик, знала ли администрация школы о том, что случилось", — пояснила Абрамова агентству.