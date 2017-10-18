В Мордовии сотрудник Минобороны получил четыре года колонии за взятку

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Суд приговорил ведущего инженера инспекции строительного надзора филиала федерального предприятия "Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны РФ" Владимира Варавина к четырем годам лишения свободы и штрафу за получение взятки, сообщается в среду на сайте СК РФ.

По данным ведомства, в 2016 году во время строительства были допущены нарушения строительных норм и правил, предусмотренных проектом. Как установило следствие, Варавин об этом никому не сообщил, потребовав от представителя субподрядчика взятку в размере 541 тысячи рублей.

"Варавину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, права занимать должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций в государственных и муниципальных учреждениях и организациях, сроком на два года и штрафа в размере 6,49 миллиона рублей", — говорится в сообщении.