После пожара в доме престарелых в Иркутске возбудили уголовное дело

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. После пожара в доме престарелых в Иркутске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете.

В здании находились 15 человек — 12 пожилых людей и трое из числа обслуживающего персонала. В больницу обратились 12 человек с диагнозом "отравление угарным газом", четверо из них находятся в реанимации.

Заведение располагалось в двухэтажном кирпичном доме в частном секторе. Оно было организовано Фондом паллиативной помощи им. Святой Милицы. В пожарном надзоре не проверяли здание, поскольку дом престарелых не входил в реестр и действовал незаконно.

По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло при использовании сушильной машины.