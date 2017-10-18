МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. После пожара в доме престарелых в Иркутске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в Следственном комитете.
Заведение располагалось в двухэтажном кирпичном доме в частном секторе. Оно было организовано Фондом паллиативной помощи им. Святой Милицы. В пожарном надзоре не проверяли здание, поскольку дом престарелых не входил в реестр и действовал незаконно.
По данным МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание, которое произошло при использовании сушильной машины.