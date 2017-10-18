В Ярославле завели дело против директора школы, где издевались над детьми

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении директора школы-интерната в Ярославле, где, по сообщениям СМИ, издевались над учащимися, сообщает СК РФ.
Сообщается, что 48-летняя подозреваемая применяла недопустимые воспитательные меры к двум учащимся 15 и 16 лет, страдающим заболеванием органов слуха. "В том числе, она унижала их человеческое достоинство", — уточняет СК.
Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления и подготавливает закрепление доказательственной базы. Ход расследования контролируется руководством следственного управления.