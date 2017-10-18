Минкультуры готово помочь СК при проверке чиновников ведомства

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Министерство культуры РФ окажет поддержку сотрудникам Следственного комитета при проверке чиновников ведомства по делу основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии", сообщил РИА Новости в среду замминистра культуры Александр Журавский.

Ранее в СК заявили, что проверят сотрудников министерства культуры России, которые выдали основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" на проект "Платформа" деньги, часть которых впоследствии, как считается, была похищена.

"Во-первых, все (сотрудники, которые занимались выделением средств на "Седьмую студию" – ред.) известны. Во-вторых, уже эти сотрудники опрашивались правоохранительными органами. Если ещё следственный комитет будет проводить какие-то проверки, то, соответственно, министерство будет оказывать всяческое содействие", — сказал Журавский.

По его словам, министерство уже осуществило свою внутреннюю проверку по средствам, которые выделялись на "Седьмую студию".

Во вторник суд продлил срок ареста и домашнего ареста всем обвиняемым по делу о хищениях в основанной Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии". Также суд не разрешил Серебренникову посещать Большой театр для работы над балетом "Нуреев" и завершить съемки фильма "Лето" о Викторе Цое.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина. Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а режиссер Серебренников помещен под домашний арест.

Бывший бухгалтер Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября она была переведена под домашний арест. Остальные фигуранты вину не признают.