Экс-полицейский из Хабаровска получил срок за "слив" данных об умерших

ХАБАРОВСК, 18 окт — РИА Новости. Суд в Хабаровске приговорил бывшего полицейского к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно за передачу в похоронное бюро информации об умерших людях, сообщает в среду следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю.

Суд установил, что с ноября 2016 года по август 2017 года подсудимый, работавший в дежурной части отдела полиции в Хабаровске, передавал информацию об умерших гражданах сотрудникам ритуального агентства. За свои незаконные действия он получал взятки – их общая сумма составила 136 тысяч рублей.

"Суд признал экс-полицейского виновным по статье "Получение взятки" и приговорил к двум годам и восьми месяцам лишения свободы условно", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что мужчина дал признательные показания, сотрудничал со следствием.

Активное участие в раскрытии и расследовании преступления принимали сотрудники собственной безопасности УМВД России по Хабаровскому краю, добавили следователи.