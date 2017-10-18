Избитый в Подмосковье водитель скорой находится в травматологии

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Водитель "скорой" в подмосковном Пушкино, избитый двумя молодыми людьми, находится в травматологии, сообщили РИА Новости на станции скорой помощи.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что автомобиль с бригадой медиков приехал на вызов к одному из домов в Пушкино. После этого между водителем автомобиля и двумя неизвестными мужчинами произошел конфликт, в ходе которого пострадал сотрудник медицинского учреждения. Двое мужчин задержаны.

"Да, его действительно избили. Сейчас он в травматологии", — отметил собеседник агентства, не уточнив, как оценивается состояние пострадавшего.