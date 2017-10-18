В Омске нашли зарытые фрагменты тела местной предпринимательницы

НОВОСИБИРСК, 18 окт – РИА Новости. Экспедитор из Омска подозревается в убийстве местной предпринимательницы: ее тело он расчленил и закопал во дворе собственного дома, сообщает в среду СУ СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства 30-летней женщины, которую с 13 октября разыскивали родственники. В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий следователями Следственного управления совместно с сотрудниками полиции установлено, что к преступлению причастен 44-летний экспедитор — знакомый потерпевшей по ее работе", — говорится в сообщении.

По данным СК, предпринимательница приехала к нему домой, после чего пропала. При осмотре двора частного дома была обнаружена засыпанная землей яма, в которой следователи нашли тело женщины.

"По версии следствия, подозреваемый, якобы из-за оскорбления со стороны женщины, топором зарубил потерпевшую, после чего расчленил и спрятал тело", — отметили в СК.

В УМВД по Омской области добавили, что полицейские обнаружили расчлененное тело, завернутое в простынь, при этом из ямы пахло бензином. В одной из комнат дома эксперты-криминалисты обнаружили следы крови.

Подозреваемый — ранее неоднократно судимый 44-летний житель Октябрьского округа Омска, он помещен в изолятор временного содержания.