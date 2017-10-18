Ярославский вокзал в Москве эвакуировали из-за сообщения о "минировании"

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Порядка 450 человек эвакуировали в среду с Ярославского вокзала в центре Москвы после анонимного звонка о "минировании", сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После сообщения с угрозой взрыва эвакуировано почти 450 человек", — сказал собеседник агентства.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября и продолжается по сей день. Ни в одном случае угроза взрывов не подтвердилась. По данным источника в экстренных службах, уже свыше миллиона человек эвакуировали в 170 городах России после начала массовых анонимных сообщений о "минировании" зданий.

Директор ФСБ России Александр Бортников сообщал, что ложные звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, у них есть пособники на территории страны. По данным Бортникова, ущерб от ложных звонков о "минировании" составил более 300 миллионов рублей.