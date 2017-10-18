Неосторожность привела к смерти жителя Курска, погибшего на свадьбе брата

ВОРОНЕЖ, 18 окт — РИА Новости. Следствие выяснило, что собственная неосторожность привела к смерти жителя Курска, который на свадьбе своего брата полез на дерево, чтобы привязать ленты, но сорвался и упал с высоты семи метров, сообщил в среду РИА Новости старший помощник руководителя регионального следственного управления Следственного комитета РФ Максим Рассамакин.

Трагедия произошла 16 сентября в "Роще невест" по улице Тропинка. Отмечая свадьбу старшего брата, 24-летний мужчина залез на дерево, чтобы, по свадебной традиции, повесить ленты, но сорвался и упал с высоты семи метров. По данным следствия, при падении он сломал шейный отдел позвоночника и скончался на месте. СК начал доследственную проверку.

"Отказано в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки установлено, что молодой человек самостоятельно забрался на дерево, по собственной неосторожности упал с него, в результате чего получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью", — сказал Рассамакин.

По его словам, следствие выяснило, что криминала в случившемся нет.