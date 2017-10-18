Под Екатеринбургом проверяют информацию об обрушении потолка в школе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 окт – РИА Новости. Доследственная проверка начата по информации о падении части потолка в школьной столовой в пригороде Екатеринбурга, сообщает в среду СУСК РФ по Свердловской области.
"По данному сообщению в СМИ следственными органами СК РФ по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, все ли необходимые меры предпринимаются руководством образовательного учреждения для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание граждан (в том числе несовершеннолетних) в школе, а также иные обстоятельства", — сообщает ведомство.
По информации прокуратуры региона, инцидент случился еще 3 октября, а именно – обвалились фрагменты навесного потолка. На следующий день прокуратура начала свою проверку.
Вместе с тем, как рассказали РИА Новости в областном СУСК, в результате ЧП никто не пострадал, одна школьница отделалась испугом.