В Челябинске опротестовали освобождение участника банды Изместьева

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области опротестовала условно-досрочное освобождение входившего в банду осужденного пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева Игоря Ульданова, которого суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.
По данным прокуратуры области, Копейским горсудом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ульданова, обоснованием стали положительные характеристики осужденного, также администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство об освобождении.
"С таким решением не согласился прокурор и принес апелляционное представление. Апелляционная инстанция Челябинского облсуда признала доводы прокурора обоснованными. Постановление суда отменено, материал направлен на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении.
По мнению прокуратуры, Ульданов за время отбывания наказания дважды допускал нарушения порядка, к нему применялись меры взыскания вплоть до водворения в карцер, что не принято судом во внимание и свидетельствует о нестабильности поведения осужденного в период отбывания наказания.