В Челябинске опротестовали освобождение участника банды Изместьева

ЧЕЛЯБИНСК, 18 окт – РИА Новости. Прокуратура Челябинской области опротестовала условно-досрочное освобождение входившего в банду осужденного пожизненно экс-сенатора Игоря Изместьева Игоря Ульданова, которого суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима, сообщил в среду пресс-центр прокуратуры региона.

По данным Московского горсуда, в декабре 2010 года судебная коллегия горсуда огласила приговор в отношении бывшего сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, а также еще 12 подсудимых, в числе которых был Игорь Ульданов. Подсудимому Изместьеву суд назначил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима. Ульданов был признан виновным в участии в приготовлении к террористическому акту, участии в банде, убийстве, незаконном обороте оружия и был приговорен к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

По данным прокуратуры области, Копейским горсудом удовлетворено ходатайство об условно-досрочном освобождении осужденного Ульданова, обоснованием стали положительные характеристики осужденного, также администрация исправительного учреждения поддержала ходатайство об освобождении.

"С таким решением не согласился прокурор и принес апелляционное представление. Апелляционная инстанция Челябинского облсуда признала доводы прокурора обоснованными. Постановление суда отменено, материал направлен на новое судебное рассмотрение", — говорится в сообщении.

Прокуратура уточняет, что при принятии решения об освобождении Ульданова судом были допущены нарушения уголовно-процессуального закона, при этом неотбытый срок наказания составляет 3 года 4 месяца и 23 дня.

По мнению прокуратуры, Ульданов за время отбывания наказания дважды допускал нарушения порядка, к нему применялись меры взыскания вплоть до водворения в карцер, что не принято судом во внимание и свидетельствует о нестабильности поведения осужденного в период отбывания наказания.