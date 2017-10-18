Госпожнадзор проводит проверку после ЧП в иркутском доме престарелых

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

На месте пожара на улице Курортной в городе Иркутске

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Органы дознания государственного пожарного надзора проводят проверку по факту пожара в доме для престарелых и инвалидов в Иркутске, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что, по предварительным данным, 12 человек пострадали при пожаре в двухэтажном частном доме в Иркутске, который, предположительно, использовался для кратковременного проживания пожилых людей-инвалидов. По данным регионального главка МЧС, организация не значится в реестре поставщиков социальных услуг. По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

"Органы дознания проводят проверку по факту пожара", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, сотрудники испытательной пожарной лаборатории установили, что причиной пожара стало короткое замыкание при использовании сушильной машины. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров.

В тоже время представитель пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области сообщил РИА Новости, что при пожаре пострадали 14 человек.

Крупное ЧП в частном доме престарелых произошло в Красноярске в конце августа. Пожар в пансионате "Жемчужина" начался в микрорайоне Покровка днем 28 августа и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое погибли, одна женщина пострадала. Частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.