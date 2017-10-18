В Братске до субботы закрыли школу из-за вспышки кишечной инфекции

ИРКУТСК, 18 окт – РИА Новости. Суд в городе Братске Иркутской области рассмотрел материалы Роспотребнадзора о распространении кишечной инфекции в школе № 36 и принял решение приостановить ее работу до 21 октября, сообщил РИА Новости представитель городского суда.
"Суд состоялся 17 октября, было принято решение о приостановке деятельности школы на восемь суток, то есть до ближайшей субботы, 21 октября", — сообщил РИА Новости представитель Братского городского суда.
По данным областного минздрава, у всех пострадавших заболевание протекало в легкой форме. В госпитализации никто не нуждался.