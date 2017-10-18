В Чите возбудили дело после избиения школьницы

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы в Чите, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый, который достиг возраста уголовной ответственности, один — 16-летняя школьница. Устанавливается роль каждого участника", — сказала Иванова.
Врачи после осмотра девушки диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы.
Позже в управлении МВД по краю сообщили, что группа из пяти-шести подростков избила 15-летнюю школьницу. Причина — сложившиеся неприязненные отношения. По данному факту МВД организовало проверку. В региональном управлении Следственного комитета РФ тоже ведут доследственную проверку происшествия.