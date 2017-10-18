В Чите возбудили дело после избиения школьницы

КРАСНОЯРСК, 18 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения 15-летней школьницы в Чите, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ГУМВД по Забайкальскому краю Лариса Иванова.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью). В настоящее время подозреваемый, который достиг возраста уголовной ответственности, один — 16-летняя школьница. Устанавливается роль каждого участника", — сказала Иванова.

Ранее на одной из страниц в социальной сети "ВКонтакте" разместили сообщение, что во вторник в Чите на улице Малая избили девушку 15-17 лет. Отмечалось, что она получила повреждения глазного яблока, перелом носа, селезенки, ушибы ребер и другие травмы. На кадрах нескольких коротких видео, размещенных на странице, видно, что девушку избивают ее сверстники. Они по очереди наносят удары ногами, руками.

Врачи после осмотра девушки диагностировали у нее сотрясение головного мозга и ушибы.

Позже в управлении МВД по краю сообщили, что группа из пяти-шести подростков избила 15-летнюю школьницу. Причина — сложившиеся неприязненные отношения. По данному факту МВД организовало проверку. В региональном управлении Следственного комитета РФ тоже ведут доследственную проверку происшествия.