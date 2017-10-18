Бухгалтеров кукольного театра в ЕАО будут судить за мошенничество

ХАБАРОВСК, 18 окт — РИА Новости. Главный и ведущий бухгалтеры муниципального кукольного театра "Кудесник" в Еврейской автономной области пойдут под суд за мошенничество с зарплатой и страховыми взносами на 2,3 миллиона рублей, сообщает прокуратура области.

По версии следствия, с января 2015 года по ноябрь 2016 года ведущий бухгалтер по договоренности с главным бухгалтером вносила ложные сведения в платежные документы о перечислении страховых взносов, а также о выплате заработной платы работникам театра, похитив свыше 2,3 миллиона рублей. При этом образовался долг по обязательным платежам в пенсионный фонд. Кроме того, на расчетный счет ведущего бухгалтера необоснованно перечислялись значительные суммы. Например, выплаты за временную нетрудоспособность превысили один миллион рублей, при этом больничный лист предоставлен не был.

"Уголовные дела по статье "мошенничество группой лиц в крупном размере" в отношении главного и ведущего бухгалтеров театра с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.

Как уточнили в прокуратуре, ведущий бухгалтер в ходе следствия вину полностью признала, приняла меры к погашению ущерба. Главный бухгалтер вину не признает.

Наказание по статье "мошенничество" предусматривает до 10 лет лишения свободы.