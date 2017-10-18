Источник: подозреваемый в избиении до смерти сахалинца не является военным

ВЛАДИВОСТОК, 18 окт – РИА Новости. Подозреваемый в избиении до смерти жителя Сахалина в драке не является военнослужащим, военные не проходят по данному уголовному делу, сообщил РИА Новости источник в штабе Восточного военного округа.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в Южно-Сахалинске возле ночного клуба был до смерти избит местный житель, и, по словам его брата, в избиении участвовали пятеро военнослужащих.

"Подозреваемый по уголовному делу не является военнослужащим. Среди участников инцидента нет военных. Дело ведет гражданское следствие", — сказал источник.

По данным областного СУ СК РФ, 31-летний местный житель скончался в больнице, куда поступил с телесными повреждениями.

"По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего)", — говорится в сообщении.