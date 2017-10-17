Полиция уточнила количество пострадавших в ДТП в Адыгее

КРАСНОДАР, 17 окт — РИА Новости. Авария с участием вахтового автобуса и двух легковушек, которая произошла во вторник вечером в Адыгее, унесла жизнь двух человек, еще один пострадал, других пострадавших и погибших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Республике Адыгея.

Уточняется, что информация о происшествии поступила правоохранителям около 18.30 мск. Авария с участием вахтового автобуса, принадлежащего дорожной организации, и двух легковых автомобилей, произошла между селом Вольным и аулом Ходзь Кошехабльского района Адыгеи. Ранее источник в экстренных службах республики сообщил РИА Новости, что погибли два человека, госпитализированы 15.

"По предварительным данным, в результате аварии два человека погибли и один пострадал. Все они – пассажиры вахтового автобуса. Других пострадавших и погибших в транспортных средствах нет", – заявили в ведомстве.

Правоохранители выехали на место происшествия, участок дороги, где произошла авария, перекрыт в настоящий момент, организован объезд. Оперативные группы устанавливают причины, условия и обстоятельства ДТП.